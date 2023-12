Ex vippona: “Tornerei al GF per la terza volta, ma solo in coppia con mio marito”

Francesca Cipriani nel corso della propria carriera televisiva è stata prima una gieffina e poi una vippona, ma dato che non c’è due senza tre non esclude un suo nuovo ingresso nella Casa, nonostante l’ultima volta abbia deciso di ritirarsi e di non accettare il prolungamento del reality di altri tre mesi.

Intervistata da Tag24 da Samantha Suriani, l’ex vippona ha dichiarato:

“Come ex concorrente del nip e poi vip sono sempre una grande affezionata del reality Grande Fratello. Di questa edizione mi è simpatica Grecia perché ho avuto modo di conoscerla all’Isola [dei Famosi, ndr] ed è solare e simpatica. Di Massimiliano Varrese invece se ne sta parlando molto in questi giorni, non usa un bel linguaggio e non ha dei buoni comportamenti da prendere come esempio”.

E ancora:

“Mi piacerebbe fare un reality insieme a mio marito, anche il GF perché no. Credo che sarebbe davvero molto divertente. […] Prossimamente sarò ospite in un programma comico su discovery e ho altri progetti in ballo che spero vadano in porto”.

L’ex vippona Cipriani: “Tornerei al GF ma solo con mio marito”

Il suo lui è Alessandro Rossi, che nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha vissuto in Casa un paio di giorni in qualità di guest star.

“Il 3 dicembre abbiamo festeggiato il nostro primo anno di matrimonio. Siamo troppo felici di esserci incontrati e trovati in tutto. Siamo due anime gemelle. Il giorno del nostro matrimonio è stato tutto bellissimo solo che è volata quella giornata,vorremmo tornare indietro per poterla rivivere ancora”.

Nei loro piani anche un bebè.

“Speriamo di diventare presto genitori,saremo entrambi due super genitori. Penso che sarò una mamma premurosa,attenta e coccolona. Non vediamo l’ora”.