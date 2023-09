Beatrice Luzzi è forse il personaggio più divisivo di questa edizione del Grande Fratello. L’attrice ha già discusso con Rosy Chin e lunedì sera ha ricevuto diverse nomination dai coinquilini, finendo così al televoto. Ma c’è anche un’ex vippona che in queste ultime 24 ore si è tolta un sassolino dalle scarpe in merito al suo rapporto con la gieffina. Maria Monsè sul suo profilo Instagram ha confessato di essere stata bloccata senza motivo dalla Luzzi.

Maria Monsè su Beatrice Luzzi, lo sfogo dell’ex vippona.

“Ho visto che al Grande Fratello è stata nominata da tanti altri concorrenti. […] Adesso ho capito perché Beatrice Luzzi ieri sera e stata una delle più nominate della casa! Solo ora scopro di essere stata anche io vittima del suo umore altalenante, nonostante il mio vecchio rapporto lavorativo e le volte in cui ci siamo incontrate in Sardegna, avendo entrambe la casa a Porto Cervo (motivo per cui l’ho invitata a tutti i miei eventi compresa la festa di compleanno di mia figlia perla avendomi detto che ha dei figli quasi coetanei di perla) come ha ricambiato queste mie gentilezze? Bloccandomi! – ha continuato l’ex vippona – ps : aggiungo che mi aveva chiesto di partecipare e farle il piacere di diffondere la convocazione per l’assemblea della Costa Smeralda”.

Durante una chiacchierata Maria mi ha spiegato di aver sempre avuto un buon rapporto con Beatrice e che per questo non si spiega il motivo del blocco: “Non le ho fatto nulla, se non invitarla a dei compleanni. Che fastidio può arrecare un invito? Negli anni io e lei abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Abbiamo anche lavorato insieme e siamo state opinioniste di Michele Cucuzza La Vita in Diretta, come dimostra anche la foto che ho pubblicato. Quando l’ho vista al Grande Fratello ho poi scoperto di essere stata bloccata su Instagram senza alcun motivo“.

L’articolo Ex vippona si sfoga contro Beatrice Luzzi: “Ecco cosa mi ha fatto” proviene da Biccy.it.







Fonte