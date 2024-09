Ex vippona scartata da Milly Carlucci si sfoga sui social: “Non mi hanno voluta a Ballando con le Stelle”

Il cast di Ballando con le Stelle è quasi chiuso e ovviamente non c’è stato spazio per tutti. All’appello manca un solo nome, una donna, che dovrebbe provenire dalle Paralimpiadi di Parigi. (E se fosse Valentina Petrillo?). Ma la notizia di oggi è un’altra. Fra le escluse celebri della prossima edizione c’è anche un’ex showgirl da tempo sparita, Laura Freddi. L’ex vippona ha lamentato la sua bocciatura con un video ironico su Instagram realizzato insieme al suo manager. “Se faccio Ballando? No, non mi hanno presa, non mi hanno voluta! Perché non lo so, sei tu il mio agente!“. Ma quando la battuta è toccata a lui ha risposto: “A me non hanno detto nulla!“.

Laura Freddi è una delle tantissime che non sono state arruolate da Milly Carlucci. Nonostante i rumor non è stata presa neanche l’ex annunciatrice Marina Morgan, così come neanche Michele Placido, Max Tortora, Max Giusti, Francesca Fialdini, Caterina Balivo, Melissa Satta e pure Marcella Bella. Insomma, l’ex vippona è in buona compagnia. Sarà per l’edizione 2025.

Il cast di Ballando con le Stelle

1. Federica Nargi (ex Velina)

2. Francesco Paolantoni (comico)

3. Nina Zilli (attrice)

4. Massimiliano Ossini (conduttore)

5.Federica Pellegrini (ex nuotatrice)

6. Alan Friedman (giornalista)

7. I Cugini di Campagna (cantanti)

8. Bianca Guaccero (conduttrice)

9. Luca Barbareschi (conduttore)

10. Sonia Bruganelli (produttrice)

11. Furkan Palali (attore)

12. Tommaso Marini (schermidore)