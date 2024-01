Ex vippona di Alfonso Signorini è incinta: “Mi avevano detto che non avrei potuto avere figli”

Guenda Goria, ex vippona di Alfonso Signorini, è incinta! Una notizia che ha lasciato tutti sorpresi perché un anno e mezzo fa in seguito a una gravidanza extrauterina è stata costretta a togliersi una tuba. “Questo è un miracolo, mi avevano detto che naturalmente non avrei potuto avere figli”.

Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno annunciato l’arrivo di loro figlio da Caterina Balivo, ospiti a La Volta Buona.

“Sono un po’ emozionata, perché è stato un traguardo, che per me è un miracolo. Oggi non siamo solo in due, ma siamo in tre. Mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli. Sono 3 anni che ci proviamo. Era il mio grande sogno, il mio grande desiderio, perché l’ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia, perché è stata una gravidanza extrauterina che ha messo in pericolo la mia vita e sono viva per miracolo”.

L’ex vippona è incinta di tre mesi e il parto è previsto per metà luglio. I due, prima di scoprire la bella notizia, avevano già fissato la data delle nozze per il prossimo 16 maggio e non intendono posticiparla. Sarà per lei un matrimonio col pancione al settimo mese di gravidanza.

Guenda Goria: “Il mio ragazzo è sapiosessuale”

In occasione della partecipazione di Mirko Gancitano a La Pupa e il Secchione, Guenda Goria aveva così parlato del suo orientamento: