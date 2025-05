Ex vicesindaco di Ferrara condannato: la “ruspa show” nei guai

Nicola Lodi, ex vicesindaco di Ferrara, è stato condannato a sette mesi di reclusione per deposito non autorizzato di rifiuti pericolosi e usurpazione di pubbliche funzioni. Il fatto risale a sei anni fa, quando Lodi è stato protagonista dello sgombero del campo rom di via delle Bonifiche, avvenuto il 2 ottobre 2019. Lodi, noto col soprannome di “Naomo”, si è messo alla guida di una ruspa durante l’operazione, un evento definito “ruspa show” dai media, finalizzato a guadagnare consensi.

Il pubblico ministero aveva richiesto un anno di carcere per Lodi e cinque mesi per Marco Sortini, proprietario della ruspa, ma quest’ultimo è stato assolto dall’accusa. Il tribunale ha invece stabilito che Lodi ha svolto funzioni che non gli competevano e ha lasciato rifiuti derivanti dall’intervento di sgombero.

In risposta alla condanna, Lodi ha dichiarato che ciò che è accaduto rappresenta un “attacco politico” e che agì per proteggere i cittadini. Ha affermato che rifarebbe la stessa scelta senza esitazioni e che intende fare appello contro la sentenza, rispettando il verdetto ma non condividendolo.

