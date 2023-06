Ex tronista torna su Instagram con 20 kg in meno

“Il fisico è stato solo una conseguenza dopo aver trovato il coraggio di fermarmi. Non c’è cosa più sana che concedersi del tempo quando ne sentiamo bisogno. Ho perso quasi 20 chili” – ha scritto l’ex tronista – “Nessuno deve vergognarsi del proprio corpo. Il dimagrimento è stata una conseguenza dall’essermi presa del tempo per me. Ritagliarsi del tempo è sinonimo di affetto verso sé e di volersi prendere cura dei nostri pensieri ed emozioni. Se vi accorgete di vivere una giornata no, decidete di fare qualcosa di diverso dal solito. Qualcosa che possa smuovere la parte migliore di voi”.