Ex tronista si candida per L’Isola dei Famosi: “Ilary dammi una possibilità”

L’Isola dei Famosi è iniziata da settimane, ma come ogni anno alcuni naufraghi entrano in corsa e un noto ex tronista spera di essere tra loro. Lucas Peracchi in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv ha rivelato che partirebbe molto volentieri per Cayo Cochinos. Il personal trainer ha fatto un appello alla conduttrice del reality, perché prenda in considerazione la sua candidatura: “Ilary, dammi una possibilità! Sarebbe il mio posto, d’altronde vivo immerso nella natura“.

Difficilmente vedremo Lucas Peracchi in questa edizione de L’Isola, ma diciamo che Ilary potrebbe farci un bel regalo per il prossimo anno…

Lucas aveva già parlato del desiderio di partecipare a L’Isola dei Famosi in un’intervista concessa l’inverno scorso al portale iGossip.

“Effettivamente è da un po’ che non vado in tv. Ho trovato il mio equilibrio con i social e sto lavorando molto bene. Sinceramente non mi manca e non ci dormo la notte, ovvio sarei ipocrita a dire il contrario e quindi se dovesse capitare di tornare in tv è per me una pubblicità per il mio settore fitness. Non penso sia legato a scelte o ad altri motivi, magari forse non sono abbastanza bravo a fare il ruffiano… come altri, ma non lo farò mai. Mi vedrei bene in Honduras anche nella Playa natura delle prime edizioni mi sentirei a mio agio.

Avrei piacere a partecipare a un reality show anche perché siccome sono una persona molto dinamica, attiva e sveglia non lo renderei noioso come il Grande Fratello Vip 7, che sembra di stare a messa. – ha continuato l’ex tronista – E poi mi farei conoscere per quello che sono, sia nel bene che nel male. Almeno qualcuno mi giudicherà per quello che sono e non per quello che ha sentito di dire da tre scappati di casa in televisione”.