Ex tronista ed ex politico pronti per il GF Vip: “Vicinissimi ad entrare nella casa”

Mancano esattamente due mesi all’inizio della prossima edizione del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini è al lavoro per chiudere il cast del reality. Tra i gieffini famosi (quest’anno la casa sarà abitata sia da vip che da nip) potrebbero esserci anche un ex tronista di Uomini e Donne e un famoso ex parlamentare.

Ex senatore ed ex tronista verso il Grande Fratello Vip 8.

Secondo Dagospia Antonio Razzi sarà uno dei vipponi di Alfonso: “L’ex senatore Antonio Razzi è vicinissimo a entrare nella Casa del prossimo Grande Fratello Vip – da anni Razzi briga per essere scelto nel cast del reality -. Nel 2021 disse: “Il GF Vip? E’ il mio sogno“.

Ed effettivamente un anno fa Antonio Razzi aveva espresso su Pipol Tv il desiderio di fare il GF Vip: “Nella mia vita ho fatto molte cose, ma adesso sono arrivato ad un’età in cui non mi pongo molti limiti e ho voglia di cose nuove. Sono ospite nei programmi tv e faccio anche clip su TikTok per divertirmi. Oggi ci sei e domani potresti non esserci e quindi voglio godermela. E ammetto che farei volentieri anche il Grande Fratello Vip. Perché non dovrei? Qualche anno fa me l’hanno chiesto, però mia moglie aveva dei dubbi. Mi chiese di non andare e quindi decisi di non farlo. Poi l’anno scorso ci siamo risentiti con Alfonso Signorini, però alla fine non ho saputo più nulla. Quindi ora chiedo: Alfonso prendimi, perché vorrei tanto entrare nella casa più spiata d’Italia e far divertire tutti. Non te ne pentirai fidati“.

Non solo Razzi, anche un volto di Uomini e Donne pare sia vicino all’ingresso al GF Vip: “Un ex tronista super amato in lizza per il GF Vip. – ha scritto ieri Amedeo Venza – Ed è praticamente ufficiale, manca solo la fatidica firma“.

L’importante è che questa creatura mariana non faccia la fine di Luca Salatino, che ha passato tre mesi in casa a piangere per la fidanzata.