Alessio Lo Passo, che circa 10 anni fa ha seduto sul trono di Uomini e Donne, ha da poche settimana debuttato su OnlyFans su consiglio della sua ragazza, la bellissima Federica Pacela, nota ai più per aver partecipato alla versione italiana di Ex On The Beach.

La relazione fra i due, come confessato dall’ex tronista al portale iGossip, procede a gonfie vele.

“Come ogni cosa bella, è arrivata all’improvviso. Ci siamo conosciuti questa estate in Calabria. Dovevamo partecipare insieme a un reality e invece dopo aver approfondito la nostra conoscenza, abbiamo deciso di passare quei giorni insieme. Passiamo molto tempo insieme, da lei o da me. Per ora non vorrei dire di più, ma siamo molto felici”.

Alcune foto più esplicite che Alessio Lo Passo ha pubblicato su OnlyFans le trovate in esclusiva sul sito gemello di Biccy, B!tchyX, mentre qua una breve carrellata di quelle più pudiche.

Alessio Lo Passo su OnlyFans dopo il periodo in carcere

Il nome di Alessio Lo Passo è tornato alla ribalta l’anno scorso quando uscì dal carcere dopo mesi di cella. In quell’occasione al magazine Novella 2000 disse:

“In carcere ho perso quindici chili, non me ne facevo una ragione, non riuscivo a realizzare. In quei momenti vedi la tua vita passarti davanti, il mondo ti crolla addosso. Ero in una cella di due metri quadrati insieme ad altri tre ragazzi che stavano scontando delle condanne molto lunghe. Dopo il carcere ho deciso di staccare da tutto. Sono tornato a La Spezia, a casa della mia famiglia, e dagli amici veri che non mi hanno mai abbandonato. L’intenzione era occuparmi della mia passione, per trasformarla nel mio secondo lavoro, grazie al brevetto di personal trainer che ho preso”.

E ancora: