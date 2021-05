L’ex tronista di Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi, la scorsa settimana è stato intervistato da Giada Di Miceli su Radio Radio per il programma Non Succederà Più, dove ha potuto parlare dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi e di Andrea Cerioli, suo amico nonché unico naufrago che salva.

“Un naufrago che conosco è Andrea Cerioli, è un ragazzo molto educato e tifo per lui, è buono come il pane ed è famoso, al contrario di altri. Là dentro c’è gente che è famosa solo per aver fatto una pubblicità o per essere figlio di un famoso“.

Lorenzo – che in passato si è candidato per partecipare a L’Isola dei Famosi – ha poi aggiunto:

“A L’Isola dei Famosi accendi e ne conosci quattro su dieci, vedo che se sei il ‘figlio di’ sei famoso pure tu. Io non sono il figlio di nessuno e ne vado fiero, la cosa che mi da più fastidio è sapere che se sei raccomandato da tuo padre entri nel cast. Io credo che se devi fare un programma ti devi mettere in gioco al 100%, altrimenti se devi far finta di esserci, è meglio se te ne stai a casa“.

Lorenzo Riccardi: “Io naufrago? Magari!”

Lorenzo negli ultimi anni ha sostenuto il provino sia per partecipare a L’Isola dei Famosi, sia per fare il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Ma purtroppo non è mai stato preso.

“Sarei molto felice di partecipare al GF Vip. Spero tanto mi facciano partecipare. I telespettatori si farebbero due sane risate…e non sarebbe male! La gente ha bisogno di allegria. […] proverò a partecipare a L’Isola dei Famosi (ride. ndr). Mi piacerebbe mettermi alla prova e vedere con i miei occhi se è veramente dura come la descrivono“.