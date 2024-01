Ex showgirl attacca Totti: “Voglio che mi chieda scusa, mi ha ferito”

Francesco Totti di nuovo nel mirino di una donna, ma questa volta non c’entra niente Ilary Blasi. A puntargli il dito contro ieri pomeriggio è stata Flavia Vento, ex showgirl che è stata additata come amante del pupone. Una notizia lanciata nel 2005 dal settimanale Gente e smentita dal calciatore nel suo libro.

Chiacchierando con Caterina Balivo a La Volta Buona, l’ex showgirl ha parlato di Francesco Totti:

“In diciotto anni sono sempre stata molto zitta su questa storia e ho sempre fatto finta di niente, ma ti posso dire che è stata una storia che mi ha ferito tantissimo nell’orgoglio di donna. Perché? Perché non è bello. Non voglio entrare troppo nel vivo, ma non è bello quello che è successo e ti parlo da donna ferita. Io spero che un giorno mi chieda scusa perché non si è comportato bene con me. Cosa mi ha più ferito? Tutto quello che hanno scritto, soprattutto quello che ha scritto lui nel libro. Era meglio che non scriveva niente di me nel libro. Ci sono delle pagine rivolte a me dentro, se non le scriveva proprio era meglio. Poi la storia è lunga e magari un giorno ritorno e ne parliamo. Siamo in periodo di feste, ricordare cose negative della mia vita non mi va”.

“La Madonna mi è apparsa sul campo da golf” a #LaVoltaBuona @Flaviaventosole pic.twitter.com/i1sxdLB7eh — La Volta Buona (@voltabuonarai) January 5, 2024

Ma cosa ha detto Francesco Totti su Flavia Vento nel suo libro? Ve lo riporto subito, non ringraziatemi.

“La verità è che io conosco Flavia Vento una sera in cui Ilary non c’è, a un evento sulla Tuscolana. Lei mi viene presentata, è una ragazza carina, parliamo qualche minuto e poi, come succede in queste situazioni piene di gente, ci separiamo perché sia lei sia io abbiamo incrociato nuove persone da salutare, e per quella sera non ci vediamo più. La settimana successiva sono con gli amici al Prado, ristorante di Trastevere, quando Giancarlo e Angelo mi segnalano che a un altro tavolo c’è una ragazza che sta cercando di attirare la mia attenzione. È la Vento. Saluti e sorrisi da una parte all’altra della sala, voglio dire senza alzarsi per venirsi incontro, poi ciascuno si dedica alla propria compagnia. Andando via c’è un’altra serie di saluti da lontano, e stop. Me ne vado a casa a dormire. Ecco, nella sua versione quella è la notte incriminata”.

Showgirl e calciatore, combo perfetta per Corona?