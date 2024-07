Ex protagonista di Uomini e Donne apre al suo ritorno e al trono

Il trono di Eugenio Colombo è stato uno dei più seguiti e amati dai fan di Uomini e Donne, l’ex protagonista del dating show è uscito dal programma con Francesca Del Taglia, dalla quale ha avuto due figli. La loro storia dopo nove anni è naufragata e adesso lei è single.

Un giornalista del settimanale Mio ha chiesto alla donna se tornerebbe a Uomini e Donne nelle vesti di tronista: “Perché non mi candido visto che sono single? In effetti non ci avevo mai pensato a Uomini e Donne…Facciamo un appello a Maria“.

“Con Eugenio la nostra priorità è sempre stato il bene dei figli, poi in questo anno e mezzo sono successe tante cose, litigi, ma i figli li abbiamo sempre protetti. Avremo sempre un rapporto, saremo sempre il babbo e la mamma va bene così. Viviamo nello stesso paese, cerchiamo di vederci il meno possibile… a parte gli scherzi ci diamo il cambio on i bambini, abbiamo avuto il compleanno di Brando adesso,

siamo stati super tranquilli.

Ti dico anche meno perchè ci abbiamo riprovato. La rottura definitiva è stata più da parte sua che ha fatto cose, abbastanza gravi non entro nei dettagli per tutela, ma mi ha fatto capire che non era recuperabile. Quando ci siamo rivisti a Sanremo siamo usciti di nuovo per un periodo breve, non abbiamo mai detto niente per non illudere i figli ma è durata talmente poco questa prova, e quando sono successe determinate cose e ho capito che non c’era trippa per gatti.

Se farei un reality? Non ho seguito Grande Fratello o Isola, non ho molto tempo, guardo sempre i cartoni Disney con i bimbi. – ha continuato l’ex protagonista di U&D a Casa SDL – Reality ne farei dipende quale. io ho problemi di insonnia, il pensiero di dormire con 20 persone nella stessa stanza mi manderebbe fuori di testa. L’Isola mi piace di più, staccarsi da tutto, dai telefoni”.