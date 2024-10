Ex protagonista di Uomini e Donne a Chi l’ha Visto, ma il caso prende una svolta inaspettata

Durante l’ultima puntata di “Chi l’ha Visto?”, Federica Sciarelli ha trattato il caso di Pasquale Stefano Mella, un uomo siciliano che ha perso le tracce della sua ultima moglie, una donna cubana di 54 anni conosciuta da tre giorni prima del matrimonio. La moglie, Niurka, è stata presentata a Stefano dal figlio, che vive a Berlino. Stefano, spinto dal consiglio del figlio, ha accettato di sposare Niurka, ma ha subito capito che lei non era innamorata di lui. Due mesi dopo il matrimonio, Niurka ha chiesto di partire per Berlino per visitare la sua cugina, e Stefano, nonostante le difficoltà nel loro rapporto, ha accettato di pagare il viaggio.

Dopo il soggiorno a Berlino, Niurka è ritornata in Italia per poco tempo prima di rientrare a Cuba. Stefano ha rivelato di aver speso oltre 15 mila euro per i viaggi della moglie e ha confessato di voler bene a Niurka nonostante il suo comportamento. Ha anche espresso il desiderio che lei ritornasse, lasciando aperta la possibilità di accettarla di nuovo, nonostante avesse già contattato un avvocato per procedere alla separazione.

Stefano ha tentato di denunciare la scomparsa di Niurka ai Carabinieri, ma poiché la donna si era allontanata volontariamente, non poteva essere registrata come persona scomparsa. Ha quindi contattato la redazione di “Chi l’ha Visto?”, che ha accettato di aiutarlo. La situazione ha preso una piega inaspettata quando Stefano ha utilizzato i mezzi televisivi per annunciare la sua ricerca di una nuova compagna. A 94 anni, ha espresso il desiderio di sposare una donna single, divorziata o vedova, invitando chi fosse interessata a trasferirsi da lui.

Infine, è emerso che Stefano è stato un protagonista del programma “Uomini e Donne”, dove ha cercato una compagna per quattro anni, apparendo nel parterre degli over. Papà di quattro figli, due avuti dalla prima moglie e due dalla seconda, ha condiviso il suo vissuto con la giornalista, tracciando un quadro della sua vita sentimentale segnata da continui tentativi di trovare amore e compagnia.