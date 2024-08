Ex professoressa di Amici sul suo addio: “Un dolore, scelta obbligata”

Attrice, direttrice artistica e regista teatrale, Fioretta Mari però è stata anche un’insegnante di recitazione e di dizione di Amici di Maria dal 2002 al 2009. Per ben otto edizioni del talent di Canale 5 la Mari ha aiutato gli allievi della scuola mariana, poi da Amici 9 Maria ha deciso di togliere la categoria ‘recitazione’. L’ex professoressa del programma in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato del suo addio alla trasmissione e anche di artisti che le sono stati più o meno riconoscenti.

Fioretta Mari, l’ex professoressa di Amici: “Un dolore, ma è stata una scelta obbligata”.

L’ex professoressa di Amici ha spiegato che l’unico motivo per cui non è stata richiamata nel programma di Mediaset è per l’eliminazione della recitazione dalla competizione: “Con Maria De Filippi sono stati degli anni meravigliosi della mia vita. L’addio? Un dolore. Ero affezionata a Maria, a Sabina Gregoretti, al ragazzi, allo staff. Come mai non ci sono più? Obbligata. Maria ha tolto la recitazione. che ci stavo a fare. Se i ballerini e i cantanti non hanno bisogno della recitazione? Tutt’altro. Ma in Italia non tutti capiscono. Credo che qualcuno dietro le quinte ci sia ancora. Maria è troppo intelligente per non farlo“.

Fioretta ha poi rivelato chi sono le artiste di cui va fiera e chi invece l’ha delusa: “I nomi di cui vado fiera? Da Serena Autieri a Caterina Balivo. Alessandra Amoroso. sempre affettuose e amorevoli. Loro hanno studiato recitazione e dizione con me. Chi mi ha delusa? Diciamolo. Miriam Leone. Un dolore grande della mia vita. L’avevano scartata da Miss Italia. L’ho ripescata e ha vinto. L’ho messa in contatto perfino con Anna Strasberg, ultima moglie di Lee Strasberg, insegnante di recitazione di Marilyn Monroe. Voleva portarla in America. Ragazza brava. Mai più vista. Mi avesse ringraziato una volta…“.

