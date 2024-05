Grazie De Michele, ex professoressa di Amici, fra le pagine di TvBlog ha detto la sua sulla vincitrice di questa edizione mostrandosi molto dubbiosa.

“Sarah? È una ragazza che non ha molto da dire. È acerba, è in formazione. Può dare l’idea a chi si vuole iscrivere alla nuova edizione di Amici che ‘sì, ce la posso fare’. Un bel bigliettino da visita per i casting. Chi mi piace? Holden, lui ha delle carte”.

La De Michele è, come già scritto, un’ex professoressa di Amici. Ha ricoperto quel ruolo per ben tredici edizioni lasciando nel 2015.

“Fino a quando ci sono rimasta – sono entrata alla terza edizione e sono andata via dopo 13 anni, nel 2015 – i ragazzi indossavano una tuta, che io chiamavo il pigiama. La motivazione mi convinceva: deve venir fuori la loro personalità artistica. L’immagine è importante, per carità, ma la personalità di più. Veniva fatto un lavoro notevole sulla loro personalità artistica. All’epoca veniva insegnata anche la recitazione, che è fondamentale per i cantanti: ti consente di entrare in contatto con la gestualità, con il corpo, migliora l’interpretazione. Anche la dizione aveva il suo perché. Tutti i ragazzi dovevano passare da tutte le discipline. Adesso credo ci si sia avvicinati a un modello in cui i ragazzi arrivano già con la sicurezza di avere visibilità durante e dopo… e così il percorso è formativo, ma soprattutto di accreditamento di quello che si è già”.

Ex professoressa di Amici non felice della vittoria di Sarah: “Acerba, non ha molto da dire”

L’esperienza ad Amici a suo dire si sarebbe conclusa serenamente e senza avvocati. “Dal 2015 non mi sono mai proposta e la redazione non mi ha mai contattato. Ci siamo lasciati serenamente, senza avvocati“. Detto questo, è una trasmissione che non segue più assiduamente. “Se guardo Amici? Sì, ma non in maniera continuativa. Non per disaffezione, ma perché ho poco tempo a disposizione“.