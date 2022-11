Ex professore di Amici contro Selvaggia Lucarelli: “Celentano dei poveri”

Settimana non facilissima per Selvaggia Lucarelli, che ha avuto dei battibecchi con Carolyn Smith e anche Guillermo Mariotto. Ma non solo i giudici di Ballando, anche un’ex professore di Amici qualche giorno fa se l’è presa con la Lucarelli. Luciano Cannito su Twitter ha detto che Selvaggia è la Celentano dei poveri.

“La Lucarelli è la Celentano dei poveri. L’unica cosa che hanno in comune è la simpatia di una cartella equitalia. Ma mentre Alessandra un po’ sa di cosa parla, i commenti sul ballo della Selvaggia sono il trionfo dell’incompetenza e un’accozzaglia di parole buttate così a caso. Quella ci campa di persone che parlano male di lei, così continua ad essere al centro dell’attenzione. Ogni cosa che fa o dice è pensata a tavolino. – ha continuato l’ex professore di Amici – I suoi interessi iniziano da Selvaggia e terminano con Lucarelli”.

Cannito, l’ex professore di Amici: “Selvaggia bulimica di visibilità televisiva”.