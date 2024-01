Ex prof di Amici contro la madre omofoba di C’è Posta: “Ignorante finiscila”

La storia di Luana e di sua madre Rosa è stata la più discussa tra quelle della prima puntata di C’è Posta Per Te. Migliaia di utenti hanno commentato sui social la madre che ha ripudiato la figlia perché ama un’altra ragazza e su Twitter a dire la sua c’era anche un’ex prof di Amici di Maria. Proprio come molte altre persone, anche l’ex prof di danza classica è rimasta sconvolta ascoltando le affermazioni di Rosa.

L’ex prof di Amici su Luana e Rosa: “Ragazza mia ti abbraccio io”.

Tra i tanti che hanno commentato la storia di C’è Posta, anche Rossella Brescia, che su Twitter ha dato dell’ignorante alla madre di Luana: “L’ignoranza è il male assoluto! A Signo’ falla finita. No non sei cattiva sei ignorante. Hai una figlia che e’ una grande donna! Madonna ragazza mia ti abbraccio io. Purtroppo c’è gente così! Che Dio ci aiuti“.

L’ ignoranza è’ il male assoluto!!!!!! A Signo’ falla finita #CePostaPerTe — Rossella Brescia (@rossbrescia) January 13, 2024

Rossella Brescia ricorda gli inizi con Maria De Filippi.

Non tutti si ricordano che Rossella Brescia oltre ad aver fatto la postina di C’è Posta Per Te (dal 2000 al 2002), è stata anche un’insegnante di danza classica di Amici, prima dell’arrivo di Alessandra Celentano: “A chi è più riconoscente per il grande successo che ha avuto? Ai miei genitori che, a differenza del padre di Billy Elliott, hanno sempre creduto in me. Poi anche a Maurizio Costanzo. Lui per me era una persona fondamentale, ha puntato su di me volendomi nelle sue trasmissioni come Buona domenica. Sono rimasta legata anche a Maria De Filippi con cui ho iniziato facendo Amici, che all’epoca si chiamava Saranno Famosi. – si legge su Il Messaaggero – Se ho preso molte porte in faccia? Accidenti. E continuo a prenderne, visto che affronto ancora i provini. Vorrei fare più film. Sogno uno di quelli che magari non vede nessuno ma è capace di trasmettere emozioni. Ho studiato recitazione, serve anche nella danza“.