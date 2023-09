Ex poliziotta no green pass Schilirò: ''Assurdo parlare di mascherine, spiace non si vada oltre''

”Penso che riparlare di mascherine, lockdown e tutto quello che abbiamo vissuto sia fuori da ogni logica. Tutti sappiamo che il covid ormai ha perso la sua virulenza, non mi sembra che ci siano gli ospedali che esplodono, né quello che abbiamo vissuto ormai due-tre anni fa. Lo trovo assurdo e francamente mi dispiace che non si riesca proprio ad andare oltre”. Così l’ex vicequestore di Roma Nunzia Alessandra Schilirò, licenziata dalla Polizia di Stato per le sue posizioni su vaccini e green pass, commenta con l’Adnkronos, l’ipotesi di reintrodurre le mascherine per arginare la nuova variante Eris.

”Ci sono persone che sono fragili o che hanno familiari che sono fragili, che magari hanno anche perso un proprio caro e ora tornano a sentire di nuovo parlare di covid – aggiunge – perché mettere loro di nuovo il terrore addosso con frasi come ‘portate la mascherina, state a casa’, perché far tornare la paura? Ormai è una questione superata. Viviamola con tranquillità: il covid è un virus e ce ne sono tantissimi altri, curiamoci, nessuno esce con la febbre a 40, si sta a casa, ci si cura”.

”Tra l’altro con le mascherine che abbiamo portato, e siamo stati i più mascherati d’Europa, non mi sembra che abbiamo migliorato la situazione – sottolinea Schilirò – Siamo sempre quelli che hanno avuto più morti di tutti per il covid. E vogliamo ancora rifare gli stessi errori? Io dico meno male che il governo in questo momento tace, questo mi rassicura molto. Io sinceramente non penso che si possa tornare ai livelli che abbiamo avuto in passato. Ho sentito che si è ricominciato a parlare di mascherine e le voci che circolano in Inghilterra e negli Stati Uniti e credo che non ci siano i presupposti”.