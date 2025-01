Ex pm Colombo sulla separazione delle carriere: “È una riforma contro i cittadini”

“La separazione delle carriere” implica l’esistenza di due Consigli superiori della magistratura (Csm) e ostacola l’organizzazione comune degli uffici, trasformando il pubblico ministero in un organo orientato a ottenere condanne anziché a verificare l’effettiva commissione di reati. Gherardo Colombo, ex magistrato e figura emblematiche di Mani Pulite, esprime queste considerazioni in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, durante la quale i magistrati hanno manifestato il loro dissenso.

Colombo sottolinea che l’Alta Corte, responsabile della disciplina dei magistrati, non riesce a esaminare a fondo il rispetto delle regole. L’allontanamento dalla realtà della magistratura provoca una perdita di efficacia. Nonostante ciò, l’ex magistrato precisa che non si tratta di una lotta tra politica e magistratura. La Costituzione, secondo Colombo, è stata redatta per tutelare la dignità di ogni individuo. Se ci sono problemi all’interno della magistratura, è necessario apportare correzioni. Ad esempio, uno dei problemi evidenti è la lunghezza dei processi, che devono essere accelerati.

Colombo richiama l’importanza di rimanere fedeli ai principi della Costituzione, che è stata concepita per garantire la protezione dei diritti fondamentali di ciascun cittadino. In conclusione, il messaggio dell’ex pm di Tangentopoli è chiaro: è cruciale affrontare le inefficienze e le problematiche del sistema giudiziario, ma sempre nel rispetto e nella salvaguardia della Costituzione italiana.