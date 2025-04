EX-OTAGO: Celebrazione del Decennale di “Marassi” con un Tour Speciale nel 2026

A dieci anni dall’uscita di “Marassi,” gli Ex-Otago annunciano un tour speciale per il 2026, per celebrare l’anniversario nei piccoli locali che li hanno accolti all’inizio della loro carriera. Questo tour rappresenta un ritorno alle origini, dove l’intimità con il pubblico è fondamentale. “Marassi” è il disco che ha segnato la consacrazione della band, con brani memorabili come “Cinghiali incazzati,” “La nostra pelle” e “Quando sono con te,” e rappresenta il quartiere di Genova dove gli Ex-Otago sono cresciuti.

Il tour si svolgerà in pochi club italiani, con l’intento di recuperare il contatto diretto con i fan, godendo di un’esperienza musicale senza filtri. Gli Ex-Otago vogliono combattere la tendenza al gigantismo che caratterizza gli eventi musicali moderni, sottolineando l’importanza dei piccoli spazi che hanno nutrito la musica alternativa italiana. Questi luoghi, essenziali per la cultura musicale, stanno scomparendo a causa delle trasformazioni urbane e commerciali, e la band intende mettere in luce la loro importanza vitale.

Le date del tour includono Genova, Torino, Milano, Bologna, Pistoia, Roma, Salerno e Conversano, con una sola data per ogni club. Questo approccio mira a rendere ogni concerto unico e speciale, come la prima volta per i fan. Con questo tour, gli Ex-Otago sperano di ravvivare gli spazi culturali in pericolo e di mantenere viva una scena musicale libera e variegata in Italia.