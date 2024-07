Ex opinionista della d’Urso sull’addio di Barbara a Mediaset: “Giusto che finisse quell’epoca”

Con l’addio di Barbara d’Urso a Mediaset sono spariti dalla tv anche molti personaggi che affollavano i suoi salotti. Un’ex opinionista dursiana invece è ancora oggi nei programmi del biscione e si tratta di Patrizia Groppelli. Mattino 5, Mattino 4, Pomeriggio 5 la 50enne è presente in diverse trasmissioni di Mediaset, dove regala interessanti punti di vista, ma soprattutto gustosi botta e risposta con altri ospiti (indimenticabili quelli con Lucky John e Guendalina Tavassi). In un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano patrizia Groppelli ha parlato dell’addio di Barbara d’Urso a Mediaset ed ha spiegato che è stato uno scossone per tutti, che lei deve molto a Carmelita, ma che in un certo senso era giusto che quell’epoca finisse.

“È stato uno scossone per tutti, anche me. Ma l’azienda ha deciso così e in qualche modo era giusto che quell’epoca finisse. Ciò non toglie che io debbo molto alla D’Urso: ho cominciato con lei, ho imparato un lavoro nella sua arena. Se la sento ancora? Ci sentiamo ogni tanto ma ci vediamo pochissimo. Ma è sempre stato così. La sera prima delle nozze con Sallusti andammo a cena con lei e gli raccontammo del matrimonio. Lei fu carina, non disse nulla a nessuno.

Come rispondo a chi ha scritto che sono l’unica ex opinionista di Barbara rimasta dopo l’epurazione, magari per rispetto di mio marito Sallusti? Una banalità ingiusta e cattiva che mi ha fatto molto arrabbiare. Lavoro a Mediaset da molti anni e da molto prima di sposare Alessandro, che per altro non ha mai alzato il telefono per aiutarmi. Faccio da sempre tutto con le mie gambe e, a differenza di altre e altri, non ho mai avuto bisogno di sponsor.

Sì, a Pomeriggio 5 da Barbara mostrai la fede e mi commossi dicendo: “Oggi sono veramente felice, sono libera e ho accanto un compagno che ora è un marito”. Come mai dissi di sentirmi libera? Non lo sono stata totalmente e per molti anni. Perché portare le corna così pubblicamente è stata una vergogna – retaggio culturale forse derivante dalla mia educazione -, perché ho subito una pressione mediatica enorme che mi ha fatto stare molto male, perché lo strascico del divorzio è stato lungo e doloroso. Non riuscivo ad essere felice fino in fondo e di conseguenza nemmeno totalmente libera”.