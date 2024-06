Ex naufrago stronca la nuova edizione de L’Isola: “Disastro, tutto sbagliato”

Che questa edizione de L’Isola dei Famosi non sia piaciuta al pubblico quanto le precedenti è chiaro e lo dimostrano anche i dati auditel. Tra chi non ha gradito le avventure dei nuovi concorrenti c’è anche un noto ex naufrago. Luca Vismara prima ancora di diventare un concorrente de L’Isola era un esperto e grande fan del reality e in questi mesi non ha mai smesso di commentare il programma sui social e anche in un’intervista concessa a SDL Tv. L’ex naufrago e cantante di Amici ha promosso Vladimir Luxuria ed Elenoire Casalegno, mentre ha bocciato quasi tutto il resto, a partire dal cast di questa Isola (e ha ragione da vendere).

“È la prima volta che un’edizione dell’Isola è più difficile da affrontare per il pubblico a casa che per i naufraghi in gioco”. “Pure Cayo Paloma (che verrà sfruttata solo per 3 giorni, assurdo) diventa Playa Final. L’Isola deve vivere di rituali, di luoghi. E invece, tutto sbagliato. Peccato. Davvero peccato”.

“Fuori Matilde e Samuel e la ciliegina sulla torta (amara) di questa disastrosa edizione è una finale da zero zero zero appeal”. “Han tolto la Palapa, non sono mai stati a Cayo Paloma, ci sono stati solo due famosi. Mah”.

“Mi dispiace solo per Vladimir e Elonoire: si sarebbero meritate un’altra Isola. Purtroppo lo devo dire: non per colpa di Vladimir che avrebbe meritato un’Isola indimenticabile, ma è l’edizione meno riuscita di sempre”.

“Comunque il difetto più grande di questa Isola sono soprattutto questi naufraghi che non sanno fare TV e che non hanno alcuna predisposizione per lo spettacolo. Sono soltanto un gruppo alla canna del gas senza alcuna forza contrattuale”. “A me comunque Vladimir continua a piacere. Continuo a pensare che il problema di questa Isola siano i naufraghi famosi. Veramente trasparenti e troppo poco famosi”.