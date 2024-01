Ex naufrago si è fidanzato con un ragazzo americano

L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi Gian Maria Sainato ha trovato l’amore!

Dimenticata la crush per Cristina Scuccia, Gian Maria Sainato si è innamorato di un ragazzo americano di cui però sappiamo pochissimo. Lo ha presentato su TikTok e Threads con un romantico video in cui cucina dei biscotti. Belloccio, eh?

“Frequentavo una persona da tre mesi, abbastanza da farmela desiderare quando sono tornato. Invece, non mi risponde proprio ai messaggi” – le sue parole la scorsa estate – “Visualizza e non risponde. Eppure non ho fatto niente di sbagliato. Secondo me ha paura del fatto che, ultimamente, ogni cosa che dico fa notizia”. […] Cristina? Non provo più quell’interesse che si stava creando anche da parte mia. Già si era affievolito quando ci hanno diviso e sono andato due settimane a Playa Sant’Elena”.

L’ex naufrago ha poi continuato:

“Le prime settimane io e lei ci appartavamo spesso per parlare, per ore, c’era una bella alchimia e connessione ma lei aveva la fobia delle telecamere. Appena arrivava la telecamera cambiava discorso e diventava fredda (o addirittura andava via), mi diceva che essendo che si era svestita recentemente dai panni da suora, anche se avrebbe voluto una storia d’amore, non l’avrebbe mai iniziata davanti le telecamere. Quindi ci siamo accordati che saremmo andati a cena una volta fuori, non so se sinceramente accadrà più… E poi lei disse a me che era single. Dopo due settimane invece ha iniziato a dire che è impegnata con questa persona fuori di cui non vuole dare info. Esisterà veramente? Boh”.