Daniela Martani, Drusilla Gucci, Vera Gemma, Manuela Ferrera… Siamo abituati a naufraghi che, una volta usciti da L’Isola dei Famosi, a domanda diretta “parteciperesti al Grande Fratello Vip?” hanno tutti risposto affermativamente. Lo stesso vincitore Awed ha dichiarato che al momento non è nei suoi piani (e che sicuramente dopo tre mesi in Honduras, non si chiuderebbe in un altro reality) ma che in futuro “mai dire mai”. Eppure, non tutti la pensano uguale. Roberto Ciufoli, infatti, alla stessa domanda ha risposto: “mai nella vita”.

Intervistato da La Nuova Tv, Roberto Ciufoli ha dichiarato:

“Grande Fratello Vip? Mai, mai nella vita! Fermarmi su un divano e spettegolare su tizio e caio per me che sono abituato a fare di continuo sarebbe la morte. Non sono il tipo per fare una cosa del genere, non lo farei mai. E’ un po’ la piega che ha preso anche l’Isola, tutto sommato ha trionfato l’idea di aver portato il divano in riva al mare. Andrea e Awed, con tutto il rispetto, hanno fatto il Grande Fratello e non l’Isola”.

E ancora:

“Se mi manca L’Isola dei Famosi? Ci stavo pensando proprio in queste ore, non mi mancano le dinamiche di comportamento e relazione, ma le situazioni belle date dalla natura, come il vento, il rumore del mare un po’ manca. La prima notte passata in albergo una volta uscita dall’Isola non l’ho passata bene, ho dormito poco e quasi scomodo sul materasso, mi mancavano il vento e il mare . La natura umana invece non mi manca affatto. Là sono dimagrito 17 kg e per me che non sono partito grasso sono veramente tanti. Ho già recuperato qualche chilo, si recuperano abbastanza velocemente. Con il tempo andrò a riprendere anche la massa muscolare perso facendo sport attivo come ho sempre fatto”.