Ex naufrago: “Ho avuto problemi economici, Rosy Chin mi faceva cenare gratis”

Matteo Diamante lo conosciamo per Ex On The Beach Italia, per essere stato un naufrago a L’Isola dei Famosi e per il Grande Fratello Vip, ma prima di debuttare nel mondo della televisione ha passato un periodo non facile. A raccontarlo è stato proprio lui ieri sera al GF Party da Andrea Dianetti e Annie Mazzola. Lo ha fatto raccontando un aneddoto di Rosy Chin che sarebbe una sua grande amica.

“Rosy Chin è una mia amica, ti dò un aneddoto” – ha esordito l’ex naufrago – “In un periodo della mia vita dove non stavo benissimo economicamente perché me ne sono successe di cotte e di crude, Rosy è stata una delle poche persone – compresi amici e famiglia – ad aiutarmi. E visto che io gestivo il suo Instagram, dato che è stata una delle prime ristoratrici a investire su Instagram, lei alla sera spesso mi faceva andare nel suo ristorante a mangiare con lei perché sapeva che avevo difficoltà. Ti parlo di otto anni fa”.

Matteo Diamante ha poi aggiunto:

“Lei è una persona di cuore e generosa, non era costretta, eppure una sera sì e una no cenavo col suo staff. Non avevo una lira in tasca e tutte le settimane mangiavo sushi grazie a lei”.

Rosy per il sociale.