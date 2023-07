Ex naufrago: “GFVip? Il mio agente è già in contatto con la produzione, feedback positivo”

L’ottava edizione del Grande Fratello Vip tornerà a settembre (anche se potrebbe perdere per strada l’acronimo “Vip” ed essere rinominato semplicemente Il Grande Fratello, con l’articolo maschile singolare) e c’è già grande fermento per il cast. Fra i candidati anche un ex naufrago dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Di chi sto parlando? Ovviamente di Gian Maria Sainato.

L’influencer ha già manifestato in più occasioni la volontà di partecipare al Grande Fratello e questa volta, con l’ondata di popolarità acquisita con L’Isola dei Famosi, potrebbe riuscirci. A parlarne è stato lui a FanPage rivelando di aver già avuto contatti con la produzione e di aver ottenuto feedback positivi.

“Ti dico che il mio agente è già in contatto con la produzione. Ci sono stati dei complimenti e un feedback positivo per come ho gestito l’esperienza dell’Isola e per la persona che è venuta fuori. Non posso dire altro”.

Da ex naufrago a vippone?

A Biccy.it, appena uscito da L’Isola dei Famosi, l’ex naufrago ha confessato:

“Se mi piacerebbe partecipare al Grande Fratello? Sì, molto! Quando sono tornato a casa ho letto i commenti delle persone che dicevano di volermi vedere lì perché sarei un gieffino che farebbe divertire ma anche discutere. Ormai mi definiscono “il pettegolo” dell’Isola, quindi in fatto di dinamiche non mi tirerei indietro, mi piace affrontarle, andare a fondo e smascherare. Gli altri naufraghi invece dicevano che loro odiano fare i reality e che quindi non farebbero mai il GFVip. Eppure hanno accettato di fare L’Isola dei Famosi, il reality più duro di tutti. E questo la dice lunga sulla loro obiettività, sincerità e coerenza. Quanto ci scommettiamo che tra i naufraghi di questa edizione qualcuno farà il GF Vip in futuro?!”.

Un’esperienza simile (ovvero passare dall’Honduras alla Casa di Cinecittà nel corso di una stagione televisiva) l’ha fatta Edoardo Tavassi. Naufrago di Ilary Blasi nella primavera del 2022 e vippone di Alfonso Signorini nel novembre dello stesso anno. Riuscirà anche Gian Maria Sainato?