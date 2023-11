Ex naufrago fa il trapianto di capelli e sbotta: “Deluso da alcuni amici”

Nei giorni scorsi un ex naufrago ha fatto il trapianto di capelli ed ha pubblicato video e foto dell’intervento. Ieri sera Matteo Diamante si è lamentato su Twitter, puntando il dito contro gli amici che non gli hanno chiesto come sta.

“A distanza di tre giorni, anche la mia ex ragazza, ha avuto la delicatezza di augurarmi una buona guarigione. Certi amici manco un “come stai?” Non potevano saperlo, ho solo postato un video visto da due milioni di persone in pochi giorni. Comunque tutto ok, non sarà la fine del mondo, ma vabbè. Ah dimenticavo prima che partiate in quarta Edo e i miei amici più vicini ovviamente mi hanno scritto prima e dopo l’intervento”.

