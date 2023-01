Ex naufrago de L’Isola dei Famosi a The Voice Senior, ma Loredana Bertè non lo riconosce

Il cast di The Voice Senior ieri sera si è arricchito di un cantante che il grande pubblico televisivo ha conosciuto sotto altre vesti. Sto parlando di Peppe Quintale, comico ed ex naufrago di una delle edizioni de L’Isola dei Famosi condotte da Simona Ventura.

Nel corso della sua carriera decennale Quintale ha fatto tanti programmi comici e tanta radio, ma nessuno era a conoscenza della sua doti canore che ha sfoggiato sul palco di The Voice Senior conquistando un posto nel team di Clementino.

“Ho realizzato più sogni di quanti ne avessi, ho fatto di tutto. Sono Peppe Quintale e sono nato a Napoli, anche se abito in Svizzera. Ho sempre avuto la passione per la musica, ho imparato a suonare la chitarra da autodidatta. […] Nel 1995 conobbi Simona Ventura che mi mandò a fare un colloquio per Le Iene e iniziai la mia carriera televisiva”.

Una volta salito sul palco, Peppe Quintale ha cantato Alta Marea di Antonello Venditti, ma solo Clementino si è girato. Appena l’ha visto si è messo a ridere: “Ma te che ci fai qua? Posso andare a salutarlo? Che voce che ha Peppe Quintale!“. Anche Gigi D’Alessio lo ha riconosciuto: “Ma hai più di 60 anni?” ottenendo come risposta: “100 kg di peso, ma 60 anni precisi” [in realtà ne ha 59, compie 60 anni ad agosto, ndr].

La più basita è stata Loredana Bertè che per tutto il tempo è stata in modalità: “Ma questo chi è?”, come notato anche dal popolo del web.

#thevoicesenior Loredana che manco lo conosce ahah 😅 — Feby TH (@FebyTH) January 20, 2023

Loredana giustamente non ha idea di chi possa essere Peppe Quintale #TheVoiceSenior — Marco (@Marcoepoinumeri) January 20, 2023

Loredana sta pensando… E questo mo chi cazz è? #Thevoicesenior — Nessuno (@facciamoio) January 20, 2023

Da attore a cantante passando per naufrago, l’evoluzione di Peppe Quintale.