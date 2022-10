Ex naufrago contro Amaurys Perez: “Ti avrebbero dovuto espellere a L’Isola dei Famosi, ecco perché”

Amaurys Perez un po’ di anni fa ha partecipato ad un’edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi, ma in Honduras non si è fatto molti amici. Sicuramente non è diventato suo amico Simone Barbato, il celebre mimo di Zelig che con Perez ha condiviso l’esperienza da naufrago in Honduras.

L’attore comico questa settimana ha pubblicato una lunga lettera al vetriolo fra le pagine di DiPiù destinata proprio ad Amaurys Perez.

“Mentre ti scrivo questa lettera tu sei nella casa del GFVip, ma ho ancora negli occhi la persona che durante L’Isola dei Famosi fece vedere a mio avviso il più alto contenuto di prepotenza dell’intera storia dei reality show italiani. Non solo all’epoca non fosti espulso, anche se te lo saresti meritato, ma a distanza di anni sei stato chiamato a partecipare ad un altro reality. Il più importante di tutti. E questa cosa la reputo pericolosa. […] Temo infatti che possa passare un cattivo messaggio”.

Il racconto è poi così proseguito:

“Quale? Che l’arroganza e la prepotenza possano vincere sui più deboli. Ricordo ancora quando a L’Isola dei Famosi mi urlasti contro più e più volte mostrandomi la montagna dei tuoi muscoli: dall’alto dei tuoi due metri verso il basso del mio metro e cinquantasette di statura. […] Perdevi il controllo […] Ma non mi hai mai fatto paura. Sei una persona irascibile, uno che perde facilmente le staffe. E ogni volta che ti arrabbi gonfi il petto come un gallo cedrone prima di una battaglia”.

Dalla storia di Simone Barbato è emerso anche che, al termine del confronto accesso con Amaurys, lo sportivo “scagliò con violenza l’ascia che avevamo in dotazione contro un albero”.

Non sentivo parlare di Barbato dal 2018, ovvero da quando ha partecipato insieme ad Amaurys Perez a L’Isola dei Famosi. Direi che con questa lettera priva di significato ha ottenuto ciò che bramava: visibilità.