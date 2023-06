Ex naufraga spiffera una confessione che le ha fatto Vladimir Luxuria: “Me l’ha detto dopo L’Isola”

A una settimana dalla finale de L’Isola dei Famosi, Helena Prestes ha ripercorso la sua avventura in un’intervista rilasciata al programma radiofonico Turchesando. L’ex naufraga ha dichiarato chi secondo lei è stato il concorrente più falso e poi ha rivelato una confidenza che le avrebbe fatto Vladimir Luxuria. Stando al racconto di Helena, l’opinionista le avrebbe detto che questa edizione de L’Isola l’ha ‘fatta tutta lei’. Sarà proprio così? Una cosa è certa, insieme a Mazzoli, la Prestes è stata tra i veri protagonisti dell’edizione appena conclusa del reality. In ogni caso sarà felice Vlady dopo che Helena ha spiattellato la sua confessione…



“Ho dato tutta me stessa e sono sempre stata onesta. Se ci sono cose che cambierei di ciò che ho fatto? Sì, forse sarei meno vera, così come hanno fatto altri. Farei la strategia come altri concorrenti, come ha fatto Marco con Pamela, come hanno fatto gli altri, che hanno tenuto sempre qualcuno vicino. Nella vita la verità invece mi ha sempre salvata.

Il primo posto tra le persone false sull’isola? Per me va a Cristina, lei è la prima sul podio delle false. Ho pensato di andare avanti e di non rispondere di non difendere. Diceva cose forti, le auguro che la gente la capisca. È piena di energia, è rock’n’roll dentro. Ma non voglio parlare troppo di lei. Non voglio che lei pensi… già vedo la frase nella sua testa: “vuole fare la fama…” etc. Ma non è un giudizio. Dico quello che penso. – riportano Isa e Chia – Dopo Cristina c’è Andrea. Vedevo in lui un papà, mi fidavo tanto. Lui mi diceva di fidarmi di lui. Mi ha deluso. Dopo ho capito che non era forte fisicamente voleva mangiare viva qualsiasi persona pur di arrivare in finale.

La Camassa ha sempre avuto diffidenza e problemi con me. Non ha mai voluto conoscermi. Devo ammettere però che è stata coerente, ha portato dall’inizio alla fine la stessa idea. Invece Cristina Scuccia no, lei ha cambiato idea andando dietro al resto del gruppo.

Un aneddoto? Dopo L’Isola ho parlato con Vladimir Luxuria è meravigliosa. Mi ha confidato che ho fatto l’isola tutta io. Ho fatto un percorso tosto. Avrei potuto farlo molto più bello. Insieme a Cristina magari. Non c’è amore li dentro. È così è davvero tosta”.