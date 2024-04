Ex naufraga fa chiarezza: “Non sono lecchina! A L’Isola tutto vero”

Dopo Nadia Rinaldi e Daniela Martani, un’altra ex naufraga ha deciso di rispondere alle domande che i follower le hanno fatto sul caso di Francesco Benigno e l’espulsione a L’Isola dei Famosi. In un video pubblicato su Tik Tok Nathaly Caldonazzo ha spiegato di non aver seguito bene la squalifica di Benigno e subito dopo ha commentato l’operato di Luxuria e della Bruganelli in questa edizione del reality.

“Sto vedendo L’Isola dei Famosi come voi. Io nello specifico la storia di questo attore palermitano non l’ho seguita, ma in linea di massima mi piace questa edizione. Già si intravedono i caratteri, ma è presto per parlare. Anche di me all’inizio si dicevano tante cose e poi hanno cambiato idea, quindi tempo al tempo. Vladimir Luxuria mi piace ragazzi, per me è molto convincente. Avendo fatto anche lei L’Isola sa benissimo quello di cui sta parlando. Anche rivolgersi ad un naufrago mettendosi nei suoi panni è tata roba, piuttosto che farlo senza sapere, lo dico senza nulla togliere ad Ilary Blasi.

Per il resto, gli opinionisti… la Bruganelli è sempre la Bruganelli e la conosciamo. Io l’ho conosciuta al GF Vip, abbiamo avuto delle discussioni, a volte è stata assolutamente inopportuna e poi alla fine anche lei carinamente si è ricreduta. Quello che posso dirvi dopo aver fatto molti reality è che è tutto vero, ma tutto, tutto, al 100%. Quello che voi vedete noi viviamo. Se voi pensate a falsità no, non ci sono.