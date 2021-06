Da un paio di settimane a questa parte è esploso il rumor che voleva Rosa Perrotta incinta e mamma bis, ma su Instagram l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha sempre glissato l’argomento e fatto di tutto per camuffare al meglio la pancia.

Un comportamento che ha così giustificato: “Mamme e donne sanno quanto siano delicati i primi mesi di gravidanza, quanto si ci senta responsabili, in tensione e piene di paure. Quanto la mattina, appena si aprono gli occhi, l’unica cosa che si spera è che tutto vada bene. Non è sempre tutta questione di gossip. È una vita. Va trattata come tale“.

Oggi, finalmente, sicura e fiera della sua seconda gravidanza, ha annunciato a tutti di aspettare il secondo figlio.

“Ora sono pronta per dirvi che ebbene sì, aspettiamo un altro figlio! Ethan sarà “il maggiore”, e la cosa mi fa troppo sorridere. So che tantissimi di voi saranno felicissimi per noi perché ormai vi conosco anch’io e posso già dirvi GRAZIE DI CUORE. Perché mi sto decisamente allargando io, e ci allarghiamo noi, insieme, dato che ormai siete la nostra grande famiglia. Quindi preparatevi, ci aspettano una nuova grande avventura da condividere. VI VOGLIAMO TROPPO BENE!”.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono già genitori del piccolo Domenico, concepito proprio dopo la partecipazione di lei a L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. All’epoca usò Domenica Live di Barbara d’Urso per annunciarlo ai suoi follower: “L’ho scoperto un mesetto fa. Io l’ho scoperto che ero già incinta di due mesi. Le persone che ci seguono e pensavano ad una crisi perché la nostra convivenza si era interrotta. Il nostro matrimonio sarà a giugno. Il piccolo nasce in estate in pieno luglio, forse ad agosto. Tu ormai Barbara sei la nostra madrina, la madrina di questi eventi”.