Ex naufraga de L’Isola dei Famosi: “Ho subìto bullismo in Honduras”

Lo sbarco di Asia Argento a L’Isola dei Famosi ha riaperto una ferita di una ex naufraga che ha applaudito la decisione dell’attrice di andare a supportare la sorella in loco. Sto parlando di Demetra Hampton, concorrente del reality nell’edizione del 2019.

L’ex modella americana – commentando il post Instagram in cui viene annunciato l’arrivo di Asia Argento in Honduras – ha scritto: “Asia fai bene. Troppo bullismo contro Fiore. Ha bisogno di un sostegno. Il bullismo l’ho vissuto anch’io sull’Isola. Vedrai che le persone fragili hanno bisogno di tempo“.

Fiore Argento in realtà a parte un piccolo screzio con Helena Prestes a L’Isola dei Famosi va d’accordo con tutti ed è finita in nomination solo perché mandata dal leader Andrea Lo Cicero. Tutto questo “bullismo” nei suoi confronti sinceramente non lo vedo: è una parola ormai stra-abusata nei reality show.

L’ex naufraga Demetra Hampton e la sua permanenza lampo a L’Isola dei Famosi

Nell’edizione 2019 del reality show, la Hampton è stata la seconda eliminata perdendo al televoto contro l’attrice Grecia Colmenares. Un’eliminazione a furor di popolo (82% contro di lei) che non ha mai digerito. “I naufraghi sono tutti contro di me, fanno gruppo contro di me“, ha dichiarato in loco al momento della nomination.

Il più critico contro di lei è stato Luca Vismara: “Io ho semplicemente detto che il problema di Demetra è assolutamente Demetra. Se tutti l’abbiamo nominata un motivo c’è stato. Ha fatto un doppio gioco nei miei confronti e io mi sono sentito ferito. Per me chi fa così non è una persona corretta. Io con Demetra all’inizio ho avuto zero problemi, però lei non si è comportata bene con me”.