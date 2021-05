L’ex naufraga dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi è ora incinta del suo primo figlio: sto parlando di Virginia Mihajlović che – in coppia con sua sorella Viktorija – ha partecipato al reality di Canale 5.

“Dobbiamo annunciarvi una cosa 💘” ha scritto la secondogenita di Siniša Mihajlović su Instagram, annunciando con un dolce video la sua gravidanza.

“Mentre scrivo queste parole, e riguardo questo video per l’ennesima volta, sono ricoperta da brividi, i brividi più magici mai provati sulla mia pelle. Perché ancora fatico a crederci. Perché ancora non ho ben realizzato che il sogno più grande che avevamo, dal primo giorno insieme, adesso è realtà. Ma infondo l’ho sempre saputo, che saresti stato tu, amore mio, il padre dei miei bambini. Ti abbiamo voluta con tutta la nostra anima e non riesco nemmeno a descrivervi quanta gioia proviamo nel dirvi oggi che diventeremo mamma e papà. Sei così minuscola dentro me, ma sei così grande nei nostri cuori. La nostra vita da quando ci sei, non poteva essere più meravigliosa di così. Ti aspettiamo come si aspettano le sorprese più immense della vita”.