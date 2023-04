Ex naufraga de L’Isola dei Famosi: “All’asta una casa a causa dei miei debiti”

Il cachet che si è intascata partecipando alla scorsa edizione de L’Isola dei Famosi a quanto pare non le è bastato per sanare i debiti e per questo motivo Ilona Staller, ex naufraga di Ilary Blasi, ha dovuto mettere all’asta un suo appartamento.

“Per due anni a causa della pandemia sono stata ferma e non ho potuto lavorare, altrimenti avrei saldato il mio debito e lo avrei tenuto“, ha dichiarato Cicciolina che ha dovuto mettere all’asta l’appartamento sulla Cassia a Roma, celebre set di moltissimi suoi film. Come dichiarato a Il Messaggero, l’appartamento – di 130 metri quadri – era già stato pignorato e lei aveva già pagato parte del suo debito. “La cosa incredibile – ha spiegato l’attrice – è che io avevo già pagato una parte del debito anni fa e invece risulta come se non avessi pagato, quindi con il commercialista stiamo cercando di risolvere e farmi togliere da quello che devo, tra condominio e Agenzia delle entrate, almeno la parte che ho già restituito“.

Con la vendita dell’appartamento messo all’asta a 231 mila euro di base i debiti di Ilona Staller dovrebbero saldarsi. “Non vi preoccupate, non vivo per strada, ora abito in un attico […] Ci sono alcuni appartamenti di cui, invece di pagare le tasse, ho preferito disfarmi perché ho avuto alcuni debiti“.

Le prime aste nel 2019

Ilona Staller, ben prima di accettare di diventare una naufraga, ha messo all’asta numerosi suoi oggetti per cercare di raccogliere un po’ di soldi. “Vendo l’abito verde, con la bandiera italiana, con cui sono entrata in Parlamento: dal mio punto di vista, all’asta, può valere un milione di euro“. Ma anche un pianoforte bianco a mezza coda (“30 mila euro“); la biancheria intima usata che cede senza emettere scontrino (“vorrei anche vedere, mi metto a pagare l’IVA sulle mutandine?“) e una parte delle 50 diapositive originali inedite del progetto Made in Heaven, immagini allegoriche in cui il famosissimo artista Jeff Koons si ritrasse con lei nel 1990.