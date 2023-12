Ex moglie di Varrese dà una lezione ai maschi del Grande Fratello

Beatrice Luzzi durante l’ultima puntata del Grande Fratello ha accusato Giuseppe Garibaldi e il padre di maschilismo. Nella casa almeno tre gieffini (tutti uomini) si sono schierati in difesa di Giuseppe, spiegando come mai secondo loro il coinquilino non è un maschilista. Sulla questione è intervenuta anche l’ex moglie di Varrese, Valentina Melis, che su Twitter ha speso delle parole davvero perfette.

Massimiliano durante la discussione ha detto la sua: “La mia ex moglie è una femminista attivista e conosco bene certe tematiche. In questo caso Beatrice ha strumentalizzato l’argomento. In lei c’è rabbia verso il genere maschile. Esagera, doveva fare un passo indietro. Giuseppe e il padre si sono solo rivisti dopo mesi. Il rispetto che hanno verso la madre è molto alto e non c’è maschilismo“. Anche Mirko ha preso le parti di Garibaldi: “Il termine maschilista è lontano da Giuseppe. Lui qui dentro è la persona più attenta con le donne“. C’è poi chi ha difeso Giuseppe dicendo che non può essere maschilista perché PULISCE.



L’ex moglie di Varrese commenta su Twitter.

“Sta storia che se gli uomini puliscono allora non sono maschilisti è una delle cose più maschiliste che si possa dire. Non entro nel merito della questione perché non l’ho vista dico solo questo e poi mi taccio: Chi o cosa sia maschilista non ce lo devono spiegare gli uomini”.

Applausi.

Non entro nel merito della questione perché non l’ho vista dico solo questo e poi mi taccio: Chi o cosa sia maschilista non ce lo devono spiegare gli uomini. #grandefratello — Valentina Melis (@melisvalentina) December 4, 2023

Valentina Melis e Massimiliano Varrese.