Luca Di Tolve è noto per essere stato uno dei primi Mister Gay (incoronato nel 1990 alla Discoteca di Milano Nuova Idea International) e per il suo libro “Ero gay“. Luca infatti sostiene di essere diventato etero grazie alla Madonna e a Padre Pio. In un suo intervento pubblicato sul canale Medjugorje tutti i giorni, l’uomo ha anche aggiunto che secondo lui dietro all’omosessualità potrebbe nascondersi qualcosa di satanico.

“La madonna mi svegliava alle 3 di notte. Mi svegliavo con lei che mi diceva di accendere la radio e trovavo il rosario. Un giorno io sento una liberazione dentro di me e vedo come dal mio armadio uscire delle ombre nere andarsene verso il cielo. Io in quel momento ho avuto una pace e una liberazione che non ho mai visto. In quel momento ho avuto il dubbio che dietro l’omosessualità ci sia un qualcosa di una matrice satanica. Ovviamente il Demonio è molto astuto perché ci fa credere che non esiste. Invece il Demonio è ovunque. Il Demonio ha una capacità intellettuale di entrare nei nostri pensieri e confonderci. Io però ho avuto una liberazione e credetemi che io prima la pace non l’avevo mai sentita.

Quando andavo in questi locali omosessuali io vedevo i locali che avevano tutti dei nomi satanici. Io ho preso delle prove, i siti, i documenti e ho fatto un elenco di cosa muove il mondo gay. Ci sono delle discoteche che si chiamano ‘Padre Satana’. La stessa bandiera degli omosessuali, molti non lo sanno, ma è una bandiera satanica fatta da una maga che vuole ribaltare l’ordine naturale. Quei colori dell’arcobaleno sono rovesciati.

Hanno un potere incredibile i media. Loro utilizzano questi ragazzi che soffrono perché fanno vendere di più, perché sono liberi, perché non hanno famiglia e quindi si possono dedicare di più, anche 24 ore al giorno a lavorare per il mondo della tv e della moda. Diventano schiavi. E quindi si consacrano a Satana anche senza saperlo. […] I gay sono persone ferite e noi preghiamo tutti i giorni per loro.

Oggi sono sposato e sono una persona felice”.