Nadia Bengala è stata eletta Miss Italia nel 1988 (è stata la prima reginetta a trionfare tramite televoto) e recentemente è stata intervistata da Mattia Pagliarulo per Dagospia.

“Negli anni 90’ e nei primi anni del duemila ero spesso in televisione invitata come ospite ed opinionista, a parlare di svariati temi. Da quando è iniziata l’epoca dei reality show ho iniziato a rifiutare certi inviti da salotti televisivi perché sapevo benissimo che si dibatteva di cose finte ed inventate e non mi andava; da lì ho iniziato a perdere il giro ed hanno iniziato a chiamarmi e coinvolgermi sempre meno. È un cane che si morde la coda, meno ti vedono in tv e meno ti chiamano ed invitano. Io sono un’attrice ma non mi hanno mai fatto fare fiction o film tv…forse perché non ho santi in paradiso o non ho amanti potenti ed influenti?!”

Nadia Bengala tuttavia parteciperebbe ad un reality show, Grande Fratello compreso, a patto che non ci sia alla conduzione Alfonso Signorini.

“Parlando dei reality in onda oggi il Grande Fratello Vip lo farei anche perché sono un ottima donna di casa, però dovrebbe cambiare il conduttore perché chi c’è adesso non mi piace per niente, mentre all’Isola dei Famosi o a Pechino Express parteciperei con entusiasmo, sono sportiva ed avventuriera. […] Signorini? Non mi piace per niente, lo reputo una persona falsa […] Come ciliegina sulla torta non ho apprezzato per niente come ha liquidato con una scusa oziosa un personaggio e un artista del calibro di Fausto Leali per una cosa senza senso. […].”

Nel curriculum di Nadia Bengala un reality show c’è già, è Ritorno Al Presente di Carlo Conti. Quello che Elisabetta Gregoraci si è dimenticata di aver fatto. Ops.

“Ritorno Al Presente andava in onda nella prima serata di Rai Uno ed era condotto da Carlo Conti. L’idea del format era bellissima, era diverso dagli altri programmi di genere, per questo ho accettato di partecipare, si viaggiava nel tempo da epoca ad epoca con cibo, usi e costumi di allora. Sono stata messa al televoto quasi subito con una certa Marina Graziani ma ho sempre avuto il dubbio che la votazione non fosse così veritiera, dissero che solo per un punto mi eliminarono guarda caso, mah…durante il mese e mezzo di messa in onda non hanno mai e dico mai fatto vedere un mio confessionale, gli autori non erano interessati probabilmente a far vedere chi ero realmente”.

Dubito fortemente che Nadia Bengala abbia altre opportunità di partecipare ad un reality show, ma ho un debole per le ex prime donne della tv. Alla fine si rivelano essere sempre delle adorabili vipere.