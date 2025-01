Ex marito, flirt e gallo di combattimento

Bianca Guaccero, nata nel 1981 a Bitonto, è un’attrice e conduttrice televisiva di successo. La sua carriera decolla nel 1999 con il film “Terra Bruciata.” Da allora, ha partecipato a numerosi progetti cinematografici e televisivi, fra cui “Il grande spirito,” “Capri,” “In punta di piedi,” e “Fino all’ultimo battito.” Nel 2008, Guaccero ha affiancato Chiambretti e Baudo al Festival di Sanremo, guadagnandosi così una reputation consolidata. In seguito, ha fatto parte del programma “Tale e Quale Show” come concorrente, e ha condotto “Detto Fatto” su Rai2. La sua recente vittoria a “Ballando con le stelle” nel 2024 ha ulteriormente accresciuto la sua notorietà. Da stasera, Bianca debutterà su Rai1 con il programma “Dalla strada al palco,” co-condotto con Nek.

La vita privata di Bianca ha visto una relazione significativa con l’ex calciatore Nicola Ventola, sebbene la loro storia sia finita in amicizia. La relazione più importante è stata con Dario Acocella, regista e produttore, con il quale si è sposata nel 2013 dopo averlo conosciuto sul set di “Capri.” Hanno avuto una figlia, Alice, ma il matrimonio è terminato nel 2016, portando Bianca a vivere momenti di grande sofferenza, soprattutto per il bene della figlia. Nonostante la separazione, i due mantengono ottimi rapporti.

Dopo la rottura con Acocella, Bianca è stata al centro di numerose voci su presunti flirt, tra cui quello con Stefano De Martino, che lei ha subito smentito, chiarendo di essere solo amici.

Il 2024 ha rappresentato un anno di rinascita per Bianca, non solo per il suo successo a “Ballando con le stelle,” ma anche per la nascita di una relazione con Giovanni Pernice, suo partner di ballo. La loro connessione si è evoluta in un amore autentico che continua anche dopo la conclusione del programma. La storia d’amore tra Guaccero e Pernice è stata descritta come una vera e propria rinascita per l’attrice, che dimostra non solo talento, ma anche una grande capacità di affrontare le sfide della vita privata.