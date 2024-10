Ex Lega contro Salvini: Il Patto per il Nord sotto accusa

Il “Patto per il Nord” è il nome del nuovo partito fondato da ex membri della Lega, contrari alla direzione nazionalista intrapresa da Matteo Salvini e desiderosi di tornare al “vecchio leghismo”. La presentazione ufficiale del partito si è tenuta a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, davanti a un pubblico di sostenitori della vecchia guardia. La scelta di Vimercate non è casuale, in quanto luogo di nascita di Pinamonte, un eroe medievale, che diventa simbolo della nuova associazione, rimpiazzando Alberto da Giussano.

L’ideatore del “Patto per il Nord” è Paolo Grimoldi, ex segretario della Lega lombarda, espulso da Salvini. Grimoldi intende raggruppare vari movimenti politici che si oppongono all’attuale leadership della Lega, con l’obiettivo di promuovere riforme costituzionali verso un modello federale. La nuova formazione ha già registrato un significativo successo nella riunione di diverse realtà politiche e civiche, tutte unite da ideali autonomisti.

Tra i membri fondatori ci sono figure di spicco come Roberto Bernardelli, Roberto Castelli, Giancarlo Pagliarini, Giuseppe Leoni e Mario Borghezio. Il “Patto per il Nord” insiste sulla necessità di rappresentare quel territorio che sente di essere stato dimenticato da Salvini, diventando così un nuovo punto di riferimento per chi crede ancora nella libertà dei popoli e nel federalismo.

Recentemente, il marchio del “Patto per il Nord” è stato registrato e le prime sedi saranno aperte a breve, con l’inizio del tesseramento programmato per dicembre. La missione del partito è chiara: ridare dignità e coraggio al Nord, ripartendo dai Comuni e dalle Province, affermando i valori storici di autonomia e federalismo. Questi ideali richiamano figure storiche come Carlo Cattaneo e Don Sturzo, e vogliono rinnovare lo spirito di speranza per il futuro.

Durante l’evento di lancio, Grimoldi ha accennato a una presunta approvazione di Umberto Bossi per questa iniziativa, suggerendo che l’idea non fosse solo sua. Questo nuovo movimento si propone di essere non solo un punto di arrivo, ma soprattutto un punto di partenza per una nuova reazione settentrionale.