Nessuna ulteriore proroga per la batteria 12 delle cokerie ex Ilva di Taranto, la più grande dello stabilimento di Acciaierie d’Italia. Per il ministero della Transizione ecologica il prossimo 30 giugno rappresenta la data limite per la messa in sicurezza dell’impianto, secondo le prescrizioni dettate dal Dpcm del 29 settembre 2017. Prescrizioni che avevano già conosciuto una proroga rispetto alla prima scadenza prevista per luglio del 2014.

“Il gestore – si legge nel provvedimento a firma del ministro Roberto Cingolani – ove decorra inutilmente il termine, deve immediatamente avviare dal 1° luglio 2021 la messa fuori produzione della batteria e concludere tale processo entro e non oltre 10 giorni”. L’eventuale ripartenza potrà avvenire solo se l’azienda avrà realizzato le misure previste, vale a dire la costruzione della nuova doccia 6 per abbattere le polveri e garantire il limite di 25 grami per tonnellata di coke, l’installazione di filtro a maniche per il rispetto del limite dell’emissione di polveri del camino E428 (8 milligrammi per Nm3, vale a dire normalmetrocubo per le condizioni di gas), oltre al miglioramento del sistema di aspirazione e l’installazione del sistema di controllo Sopreco dei forni. Prescrizioni già previste nell’Aia (Autorizzazione integrata ambientale) che chi ha gestito il siderurgico finora, dai commissari straordinari del governo ad ArcelorMittal, fino all’attuale Acciaierie d’Italia, con l’ingresso nella nuova società dell’agenzia di Stato Invitalia, non ha provveduto a rispettare.

Solo quando saranno realizzati gli interventi, certificati dall’autorità di controllo, l’impianto dell’area a caldo potrà ripartire. Un provvedimento, quello del ministero, che accoglie i pareri di Arpa, attraverso la Regione Puglia, Comune, Provincia e Commissione tecnica dell’impatto ambientale Via Vas contrari a un’ulteriore proroga dei termini, come il Comitato cittadino per la Salute e l’Ambiente, che aveva espresso, le scorse settimane, timori per l’impatto delle sostanze cancerogene sulla popolazione, soprattutto del rione Tamburi, secondo i rilievi della Valutazione di danno sanitario dell’Arpa. Timori sottolineati al ministro tramite una lettera inviata via email.

Nello stesso provvedimento Cingolani concede invece ulteriore proroga al 31 gennaio 2022 per lo smaltimento delle acque meteoriche della cava Pca e impianti dei rifiuti ferrosi (Irf) e per il monitoraggio del Selenio fino al 30 aprile 2022. Acciaierie d’Italia potrebbe impugnare il provvedimento entro 60 giorni al Tar. “Fermando la batteria 12 – spiega il segretario Fiom Cgil, Giuseppe Romano – a cascata potrebbero non ripartire l’Altoforno 4 e Acciaieria 1, che dovevano tornare in marcia entro una decina di giorni. Il coke per rifornirli non è sufficiente, non sappiamo se l’azienda farà ricorso a forniture estere come in passato. Il personale della batteria potrebbe andare in cassa integrazione e rimpolpare le fila dei migliaia di lavoratori costretti all’ammortizzatore sociale. La produzione nel frattempo, con soli due altiforni in funzione, si fermerebbe tra 3 e 4 milioni di tonnellate annue di acciaio, con ripercussioni sull’occupazione. Ora – conclude Romano- Mittal e il governo speriamo siano costretti ad accelerare rispetto agli investimenti, al piano industriale e al processo di riconversione dello stabilimento”.

Nel frattempo i segretari nazionali dei confederali dei metalmeccanici hanno chiesto un incontro urgente al governo sulla vertenza ex Ilva di Taranto e Genova e la decisione della proroga della cassa integrazione per altre 12 settimane per circa 4 mila dipendenti.