Sal di nuovo la tensione nello stabilimento ex Ilva di Taranto. Fim, Fiom e Uilm, dopo aver presentato un esposto a Inps e Ispettorato del Lavoro contro la decisione di ArcelorMittal di ridurre il personale tecnologico di impianti attualmente in marcia, lamentando un ricorso a ore di straordinario pur in presenza di lavoratori in cassa integrazione, hanno proclamato un pacchetto di ore di sciopero a partire dai reparti coinvolti. Venerdì 4 settembre astensione dal lavoro di 24 ore per gli operai del Pla2 (Produzione lamiere), lunedì 7 settembre 24 ore di sciopero per il personale del Laf (Laminatoio a freddo).

Le sigle metalmeccaniche spiegano di aver interpellato gli organi ispettivi “in merito alle modifiche apportate unilateralmente dall’azienda sull’organico tecnologico, definito da accordi pregressi e confermati successivamente anche dalla stessa ArcelorMittal durante la fase del subentro avvenuta con il day one. Infatti, l’eliminazione della figura del ‘rimpiazzo’ – aggiungono – genera di fatto un ricorso programmato allo straordinario e pertanto abbiamo denunciato l’anomalia agli enti competenti e allo stesso tempo, come organizzazioni sindacali, incominceremo un percorso di mobilitazioni attraverso lo sciopero nei reparti in cui sono state apportate modifiche all’organico e proclamando lo stato di agitazione in tutto lo stabilimento”.

I sindacati inoltre ritengono “inaccettabile l’atteggiamento della multinazionale che ormai da tempo ha come unico obiettivo il pareggio di bilancio che oltretutto è facilmente raggiungibile se si continua a tagliare sul personale, sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Infatti, la fabbrica è al collasso e – concludono – riscontriamo continue fermate di alcuni impianti per mancanza di interventi programmati e si va avanti con pronti interventi, a volte nemmeno risolutivi e immediati come accaduto in questo giorni in acciaieria. Il governo è avvisato”.