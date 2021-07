Acciaierie d’Italia dovrà fermare entro il prossimo 31 agosto la batteria 12 delle cokerie, la più grande dello stabilimento ex Ilva di Taranto. A confermare il provvedimento dello scorso 25 giugno (con termine entro i primi dieci giorni di luglio per il fermo dell’impianto) del ministero della Transizione ecologica è la seconda sezione bis del Tar del Lazio che ha ritenuto di dover far prevalere le ragioni del ministero respingendo sul punto il ricorso dell’azienda (è in corso un iter di verifica sulle tempistiche di spegnimento dell’impianto che l’azienda ritiene superiori ai dieci giorni imposti nel decreto dal ministero).

Acciaierie d’Italia puntava all’annullamento del decreto firmato dal ministro Roberto Cingolani che aveva imposto il limite per la messa in sicurezza, secondo le prescrizioni dettate dal Dpcm del 29 settembre 2017. Prescrizioni che avevano già conosciuto una proroga rispetto alla prima scadenza prevista a luglio del 2014. L’impianto attende da anni lavori di adeguamento con le migliori tecnologie disponibili, per l’abbattimento delle emissioni fuggitive. Quelli eseguiti finora non sono stati ritenuti sufficienti, come non sono state ritenute da accogliere le istanze di Acciaierie d’Italia. “Non risultano allegati – scrive il tribunale amministrativo – in atti elementi di fatto (organizzativi, produttivi, logistici o comunque) di forza maggiore, diversi ed ulteriori dalla generica invocazione delle restrizioni derivanti dalle misure anti – Covid, che giustifichino non solo il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2021, ma anche la circostanza che la relativa richiesta di proroga sia stata presentata solo a ridosso della suddetta scadenza (la domanda è del 4 maggio 2021) con una tempistica tale da rendere oggettivamente impossibile la individuazione di misure alternative”.

A ciò, il collegio presieduto da Elena Stanizzi aggiunge che “da parte di Acciaierie d’Italia “non sono allegate circostanze di pregiudizio irreparabile tali da giustificare sul punto l’accoglimento della misura cautelare, essendo prospettate solamente conseguenze di ordine produttivo in maniera generica e non adeguatamente comprovata”.

La ripartenza potrà avvenire quindi solo dopo l’adeguamento alle prescrizioni: costruzione della nuova doccia 6 per abbattere le polveri e garantire il limite di 25 grammi per tonnellata di coke, l’installazione di filtro a maniche per il rispetto del limite dell’emissione di polveri del camino E428 (8 milligrammi per Nm3, vale a dire normalmetrocubo per le condizioni di gas), oltre al miglioramento del sistema di aspirazione e l’installazione del sistema di controllo Sopreco dei forni. Prescrizioni già previste nell’Aia (Autorizzazione integrata ambientale).