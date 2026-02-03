13 C
Ex Ilva: rimborsi milionari a Mittal, Urso deve spiegare

Il governo Meloni continua a gestire il dossier ex Ilva in modo problematico. Recenti documenti contabili e articoli di stampa rivelano che, nel corso del 2025, il Ministero dell’Industria e del Made in Italy (Mimit) ha effettuato pagamenti per circa 49 milioni di euro a favore di ArcelorMittal, rimborsando attività di decontaminazione previste da accordi contrattuali precedenti.

Questi rimborsi sono sorprendenti, considerato che i commissari straordinari, su ordine del governo, hanno avviato un’azione risarcitoria contro il colosso franco-indiano, stimata tra 5 e 7 miliardi di euro, per gravi errori relativi alla gestione industriale, finanziaria e manutentiva degli impianti. Di conseguenza, ArcelorMittal ha avviato un arbitrato internazionale nei confronti dello Stato italiano.

La situazione appare surreale: da un lato, il ministro Urso accusa Mittal di seri errori di gestione, dall’altro, il governo italiana continua a erogare milioni di euro in rimborsi a questa stessa azienda. Questo scenario paradossale è emblematico dell’approccio del ministro Urso negli ultimi anni riguardo all’ex Ilva.

Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e membro della commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche, richiede un urgente chiarimento da parte del ministro in Parlamento. Turco intende presentare un’interrogazione per scoprire il motivo per cui questi pagamenti a Mittal non sono stati almeno sospesi e se ci saranno ulteriori bonifici milionari nel prossimo futuro. Sottolinea che è necessario fare chiarezza su come vengono spesi i soldi dei cittadini italiani, evidenziando che lo stabilimento continua ad esistere grazie ai prestiti governativi non rimborsati.

