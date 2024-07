Ex ilva, Governo convoca Sindacati il 24 per ripartenza Adi

– Il Governo ha convocato un tavolo di confronto con i sindacati a Palazzo Chigi sull’ex Ilva. La riunione si terrà mercoledì 24 luglio, alle 10, nella sala verde. Al centro dell’incontro, riferiscono fonti sindacali, l’illustrazione del piano di ripartenza di Acciaierie d’Italia AdI.

La convocazione arriva dopo lo slittamento, chiesto dalle categorie dei metalmeccanici, dell’incontro sulla cassa integrazione che era in programma domani.

Nelle scorse ore, intanto, il Ministro Urso si è mostrato soddisfatto il via libera al prestito ponte per l’ex Ilva da parte della Commissione europea di 320 milioni di euro. “Siamo sulla strada giusta, non credo che fosse facile soltanto immaginarla”.

“Abbiamo avuto una notizia importante e significativa che ci conforta sul fatto che siamo sulla strada giusta perché la Commissione ha dato il via libera al prestito ponte. Quindi, nel contempo ha confermato che il piano industriale di rilancio dei commissari dell’ex Ilva è tale da consentire la restituzione del prestito ponte nei tempi dovuti con un tasso di interesse piuttosto significativo, il che vuol dire che anche in quello che è sicuramente l’impianto più sfidante, la principale centrale siderurgica del nostro paese, e dell’Europa, siamo sulla strada giusta. Non credo che fosse facile soltanto immaginarla”.