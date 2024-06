Ex Ilva: già 981 creditori per insolvenza Acciaierie d’Italia

– Sono già 981 i creditori dei 1500 attesi di Acciaierie d’Italia spa che hanno presentato domande di insinuazione nello stato passivo nella procedura di amministrazione straordinaria in cui si trova la società, di cui il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato d’insolvenza. La prima udienza per l’esame dello stato passivo Ex Ilva si terrà il prossimo 19 giugno prossimo a Milano davanti alla giudice e presidente della sezione fallimentare Laura De Simone.

I Commissari, che si sono fatti assistere dagli avvocati Francesco Grieco e Carlo Cicala, hanno presentato il progetto, per un totale di circa 1.2 miliardi di euro.