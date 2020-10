Una soluzione impiantistica che permetta una transizione industrialmente ed economicamente accettabile per l’ex-Ilva di Taranto, con l’obiettivo di realizzare una progressiva decarbonizzazione della produzione di acciaio, è quanto avvalorato dall’evento “Ex-Ilva, quale futuro?” di Federmanager ora in onda in diretta streaming. “Ma non si può perdere altro tempo – sottolineano i manager che hanno elaborato lo studio presentato oggi -. Lo stabilimento di Taranto va salvato sia dal punto di vista produttivo sia ambientale e occupazionale”. “Abbiamo l’occasione per segnare una discontinuità, ma è impensabile fare a meno dell’area a caldo -ha esortato Mario Cardoni, direttore generale Federmanager-.Il Recovery fund può darci una grande mano, se sapremo spendere bene le risorse. Da anni c’è una sovracapacità produttiva, ma attenzione la qualità del nostro acciaio è migliore, l’estinzione dell’ex Ilva farebbe comodo a molti, ma farebbe molto male al nostro Paese”.

