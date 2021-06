E’ iniziato a Genova il corteo dei lavoratori dell’ex Ilva che protestano per la decisione dell’azienda di mettere in cassa integrazione ordinaria (Cigo) i dipendenti in assenza di crisi industriale. I lavoratori dopo pochi minuti dall’avvio del corteo hanno bloccato la ‘Guido Rossa’, la bretella che consente lo smaltimento del traffico soprattutto pesante proveniente dal Ponente Ligure.

La strada è impraticabile in entrambe le direzioni, e blocchi sono stati fatti anche in via della Superba. Un copertone bruciato al centro della carreggiata sta provocando fumo. Qualche segnale di tensione con gli automobilisti bloccati.

La manifestazione è stata decisa dopo l’assemblea tenuta stamani alle 7 davanti ai cancelli dell’ex Ilva: l’ipotesi di Cig ordinaria era stata respinta ieri nel corso dell’incontro tra Rsu, direzione aziendale e segreterie di Fiom, Fim e Uilm.

“Vogliamo mandare un messaggio forte e chiaro al governo, che non può tirarsi fuori- spiega Armando Palombo, coordinatore della Rsu per la Fiom – il lavoratori non possono pagare quella che Giorgetti ha definito una dialettica tra i poteri dello Stato. Iniziamo questa protesta da Genova, oggi e domani, ci fermeremo per il patrono della città il 24 e venerdì, se il governo non si sarà fatto sentire, andremo in Prefettura. E non ci andremo con il cappello in mano, ma ci andremo con i caschetti. Qualcuno si dia una regolata: governo svegliati”.