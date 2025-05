Ex Ilva: Confronto fra Governo e Sindacati a Palazzo Chigi

Si è svolto a Palazzo Chigi un incontro tra il governo e i sindacati metalmeccanici riguardo all’ex Ilva di Taranto, presieduto dal sottosegretario Alfredo Mantovano. La riunione, durata oltre due ore, è stata sospesa e sarà ripresa lunedì al ministero del Lavoro, con una convocazione per il 26 maggio alle ore 18.30 per i sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil, Ugl Metalmecanici e Usb.

Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha affermato che il governo è determinato a garantire la ripresa produttiva dell’impianto attraverso un percorso di decarbonizzazione con l’uso di forni elettrici. Tuttavia, i sindacati hanno espresso preoccupazione per la mancanza di risposte alle loro richieste sulla continuità industriale e occupazionale. Michele De Palma, leader della Fiom, ha avvertito che la situazione per i lavoratori potrebbe diventare irreparabile.

Ferdinando Uliano della Fim ha dichiarato che, in assenza di risposte soddisfacenti, i sindacati potrebbero decidere di attuare forme di protesta. Rocco Palombella della Uilm ha riferito che non sono state fornite garanzie per i lavoratori e che non si sono create le condizioni per proseguire il dialogo.

Inoltre, i sindacati si sono mostrati scettici riguardo alla trattativa con la cordata azera per la vendita dei siti ex Ilva, ritenendo la situazione in salita e caratterizzata da incertezze. L’assenza di informazioni relative all’Autorizzazione integrata ambientale e ai costi energetici è stata sottolineata come un ostacolo al negoziato.

Nel frattempo, operai dell’ex Ilva hanno bloccato la strada statale di Taranto in segno di protesta, chiedendo di poter tornare a lavorare.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com