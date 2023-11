Ex giurata di Amici sbugiarda una collega: “Io c’ero, vedevo tutto”

In un’intervista rilasciata due settimane fa Heather Parisi ha parlato della sua esperienza ad Amici, l’ex giurata ha dichiarato che quello non era il contesto per lei ed ha tirato in ballo anche dei copioni: “Non sapevo che nei talent bisognava recitare un copione. Però io sono capace di recitare solo me stessa. Quindi ero fuori contesto, non sapevo seguire quel copione“.

Per questo motivo Mediaset si è mossa a tutela del talent mariano: “Abbiamo mandato ai nostri legali per agire nelle sedi opportune contro le affermazioni contenute in un’intervista rilasciata oggi da Heather Parisi, in relazione al programma Amici di Maria“.

Ex giurata di Amici smentisce Heather Parisi: “Non è vero, nulla di falso perché anche io ero presente”.

A smentire la versione di Heather è arrivata la dichiarazione di un’altra ex giurata del programma di Maria De Filippi. Simona Ventura a Vanity Fair Stories ha dato i voti alle sue colleghe e quando è arrivato il momento della Parisi ha precisato che ad Amici non c’era nessun copione: “Poi lei dice delle cose… ha detto di Amici che era tutto preimpostato. Ti giuro c’ero anche io e vedevo tutto. Assolutamente no. Ero una giurata accanto a lei e non c’è nulla di artefatto“.

Arriverà una risposta di Heather?



Ventura: “La Cuccarini è la numero uno”

Chiatti: “Vorrei il parere di Heather, ciao!” Simona e Laura la toccano pianissimo! 😁 #amici17 pic.twitter.com/oT576OvoEk — Viperissima trash (@Viperissima_) May 27, 2018

I trascorsi ad Amici.

Durante la diciassettesima edizione di Amici Heather e Simona hanno discusso diverse volte. In un video pubblicato su Instagram Simona ha anche accusato la collega di aver messo dei like a post poco carini.

“Va bene che il mondo va al contrario, va benissimo tutto e non mi stupisco più di niente. Ma ho visto che Heather ha dato un like a uno che insultava Biondo. Al di là che Biondo non c’entra nulla con tutto questo perché è dentro a un talent e sta facendo la corsa, lui si merita tutto il successo che sta avendo. Anche umanamente Biondo è veramente eccezionale: ha difeso Heather, ha detto alle sue fan che la insultano che lui non le considera fan e sta andando contro le leggi dei social. Di cosa stiamo parlando? Vedo una che ha 58 anni e si comporta come se ne avesse 18 anni, e vedo un ragazzo di 18 anni che si comporta come se ne avesse 58. C’è qualcosa che non quadra eh”.

Nel bel mezzo di una puntata di Amici Heather però si è difesa: “Simona ventura tu hai utilizzato una notizia falsa, istigando odio ancora di più contro di me e contro la mia famiglia, quando ti avevo avvertito tramite la Fascino e Fabio Pastrello che la notizia era falsa. Sei una vergogna!“.